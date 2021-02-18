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Соседи рассказали о пенсионере, задержанном за изнасилование 50-летней давности в Москве
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Соседи рассказали о пенсионере, задержанном за изнасилование 50-летней давности в Москве

Ростислав Зубков

Город

Восемнадцатого февраля стало известно о задержании в Москве 64-летнего пенсионера, подозреваемого в участии в групповом изнасиловании несовершеннолетней девушки, которое произошло почти 50 лет назад. Известно, что мужчина уже дал признательные показания. «Вечерней Москве» удалось поговорить с его соседями.

Как рассказала корреспонденту «ВМ» соседка Марина (имя изменено, — прим. «ВМ»), этот мужчина всегда казался ей самым обыкновенным, ничем не примечательным человеком. Она плохо знала его лично, хотя тот казался контактным.

— Случалось, что он и замкнутым бывал. И выпивал он, запои у него бывали. Хотя в целом я ничего такого плохого про него сказать не могу. Двое детей вот у него, живут, правда, уже отдельно, — рассказала Марина.

Она уточнила, что накануне (17 февраля, — прим. «ВМ») к пенсионеру приходил следователь, квартира «вся была опечатана».

Другая соседка — Татьяна (имя изменено, — прим. «ВМ») — призналась, что знает мужчину очень давно. За долгие годы знакомства, как и Марина, она не замечала в его поведении ничего странного или пугающего.

— Он такой, совершенно нормальный человек. Мы мало говорили, конечно, в основном «привет» да «пока», но он нормальный. Ничего такого за ним не замечала. Мы вот детей, внуков с ним обсуждали, — сообщила собеседница «ВМ».

По данным СМИ, полиция не стала арестовывать пенсионера или брать с него подписку о невыезде, однако его допросили в Следственном комитете.

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