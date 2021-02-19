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Реконструкцию трех станций будущего МЦД-4 закончат до конца года
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Реконструкцию трех станций будущего МЦД-4 закончат до конца года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Кокошкино Карта всех событий

Три железнодорожные станции Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которые находятся на территории Новой Москвы, превратятся в пригородные вокзалы. В будущем остановки Кокошкино, Толстопальцево и Внуково войдут в состав четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Киевско-Горьковский».

По словам главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в 2021 году планируется привести к новому стандарту наземного метро три станции в Новой Москве.

— Вместо обычных железнодорожных остановок здесь появятся современные вокзалы, они создадут основу транспортного каркаса Новомосковского административного округа. За счет реконструкции станции станут более современными и комфортными для пассажиров, а значит, повысится привлекательность округа, — цитирует Ликсутова официальный портал мэра столицы.

Специалисты уже начали работы на станциях. Они оборудуют здесь новые платформы и современные вестибюли с турникетами. Кроме того, на станциях будут установлены электронные табло и обновленная навигация.

Помимо этого, для пассажиров предусмотрят безопасные пешеходные переходы через железнодорожные пути. А укрыться от дождя, снега или ветра можно будет под защитными навесами, которые установят над платформами.

Закончить реконструкцию станций Кокошкино, Толстопальцево и Внуково должны до 2021 конца года.

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