Реконструкцию трех станций будущего МЦД-4 закончат до конца года

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Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Кокошкино Карта всех событий

Три железнодорожные станции Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которые находятся на территории Новой Москвы, превратятся в пригородные вокзалы. В будущем остановки Кокошкино, Толстопальцево и Внуково войдут в состав четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Киевско-Горьковский».

По словам главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в 2021 году планируется привести к новому стандарту наземного метро три станции в Новой Москве.

— Вместо обычных железнодорожных остановок здесь появятся современные вокзалы, они создадут основу транспортного каркаса Новомосковского административного округа. За счет реконструкции станции станут более современными и комфортными для пассажиров, а значит, повысится привлекательность округа, — цитирует Ликсутова официальный портал мэра столицы.

Специалисты уже начали работы на станциях. Они оборудуют здесь новые платформы и современные вестибюли с турникетами. Кроме того, на станциях будут установлены электронные табло и обновленная навигация.

Помимо этого, для пассажиров предусмотрят безопасные пешеходные переходы через железнодорожные пути. А укрыться от дождя, снега или ветра можно будет под защитными навесами, которые установят над платформами.

Закончить реконструкцию станций Кокошкино, Толстопальцево и Внуково должны до 2021 конца года.

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