Крупный транспортно-пересадочный узел создадут на западе Москвы

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Аминьевская Карта всех событий

На западе Москвы создадут крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Он будет состоять из платформы Аминьевская будущего МЦД-4 и одноименной станции Большой кольцевой линии метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на участке также создадут отстойно-разворотную площадку для городских маршрутов. Для москвичей оборудуют пешеходные переходы через Матвеевскую улицу и проспект Генерала Дорохова.

— ТПУ «Аминьевское шоссе» станет западными воротами города, в состав технологической части войдут: станция БКЛ «Аминьевская» и станция будущего МЦД-4 Аминьевская, открытие которой запланировано на 2021 год, — сообщил заммэра.

Он отметил, что за сутки будущий транспортный узел планирует принимать около 90 тысяч пассажиров. По словам Андрея Бочкарева, технологическую часть ТПУ откроют до 2023 года.

— В состав коммерческой части ТПУ войдет многофункциональный торгово-деловой комплекс с подземной автостоянкой. Реализовать коммерческую часть объекта планируется в 2024 году, — пояснил заммэра.

Он добавил, что создание ТПУ позволит открыть в районе Очаково-Матвеевское новые рабочие места, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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