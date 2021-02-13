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Очередной этап строительства станции БКЛ «Давыдково» завершен на 90 процентов
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Очередной этап строительства станции БКЛ «Давыдково» завершен на 90 процентов

Анастасия Волоснова

Город

Возведение основных конструкций на строящейся станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро завершили на 90 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в данный момент рабочие на объекте занимаются строительством внутренних конструкций. Кроме того, на станции идут архитектурно-отделочные работы.

— Оформление станции посвящено сотрудникам МЧС: вдоль путей будет тематическое панно, в эскалаторной зоне разместим художественные композиции с девизом МЧС, — отметил заммэра.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что в Москве планируют осуществить поэтапный ввод в эксплуатацию станций БКЛ, которые должны открыться в 2021 году.

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БКЛстроительствоАндрей Бочкарев
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