Очередной этап строительства станции БКЛ «Давыдково» завершен на 90 процентов

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Возведение основных конструкций на строящейся станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро завершили на 90 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в данный момент рабочие на объекте занимаются строительством внутренних конструкций. Кроме того, на станции идут архитектурно-отделочные работы.

— Оформление станции посвящено сотрудникам МЧС: вдоль путей будет тематическое панно, в эскалаторной зоне разместим художественные композиции с девизом МЧС, — отметил заммэра.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что в Москве планируют осуществить поэтапный ввод в эксплуатацию станций БКЛ, которые должны открыться в 2021 году.

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