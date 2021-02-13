Запланированное на 2021 год открытие 11 станций БКЛ пройдет поэтапно

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Он отметил, что всего в текущем году собираются открыть 11 новых станций. Их ввод позволит запустить движение по более чем 70 процентам БКЛ.

— После открытия станций «Карамышевская» и «Мневников», ввод крупного сектора БКЛ от «Мневников» до «Каховской» будет поэтапным: имеется технологическая возможность одновременного запуска участка «Аминьевская» — «Каховская» и участка «Мневники» — «Аминьевская», — пояснил заммэра.

В 2021 году в Москве собираются открыть такие станции БКЛ, как «Аминьевская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Давыдково», «Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская», «Карамышевская», «Терехово», «Мневники» и «Кунцевская», передает агентство городских новостей «Москва».

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