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Запланированное на 2021 год открытие 11 станций БКЛ пройдет поэтапно
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Запланированное на 2021 год открытие 11 станций БКЛ пройдет поэтапно

Анастасия Волоснова

Город

В Москве будут осуществлять поэтапный ввод в эксплуатацию станций Большой кольцевой линии метро, открытие которых запланировано на 2021 год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что всего в текущем году собираются открыть 11 новых станций. Их ввод позволит запустить движение по более чем 70 процентам БКЛ.

— После открытия станций «Карамышевская» и «Мневников», ввод крупного сектора БКЛ от «Мневников» до «Каховской» будет поэтапным: имеется технологическая возможность одновременного запуска участка «Аминьевская» — «Каховская» и участка «Мневники» — «Аминьевская», — пояснил заммэра.

В 2021 году в Москве собираются открыть такие станции БКЛ, как «Аминьевская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Давыдково», «Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская», «Карамышевская», «Терехово», «Мневники» и «Кунцевская», передает агентство городских новостей «Москва».

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БКЛстроительствоАндрей Бочкарев
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