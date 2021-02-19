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Ключевую ставку Центробанка могут повысить в 2021 году
Фото: Moscow Live

Ключевую ставку Центробанка могут повысить в 2021 году

Анастасия Волоснова

Экономика

В 2021 году ключевая ставка Центробанка может повыситься, если экономика успеет восстановиться. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Уточняется, что ставку могут снизить только в условиях преобладания дезинфляционных факторов. При этом в настоящее время в России таких рисков нет. Набиуллина пояснила, что предугадать развитие экономической ситуации невозможно.

— Мы в основных направлениях денежно-кредитной политики — это наш основной документ, который определяет, как проводится денежно-кредитная политика — рассматриваем разные сценарии. У нас там четыре сценария, — пояснила глава Центробанка.

В прошлом году в стране ставку Банка России понизили до рекордных 4,25 процента годовых. Снижение было связано с пандемией коронавируса. После снятия антиковидных мер началось оживление спроса, поэтому в сентябре Центробанк приостановил смягчение, сообщает РИА Новости.

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