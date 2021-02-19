Юрист объяснил, что грозит столичному пенсионеру за изнасилование 50-летней давности

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве задержали 64-летнего пенсионера, участвовавшего с друзьями в групповом изнасиловании несовершеннолетней девушки. Преступление было совершено почти 50 лет назад. О том, что может грозить мужчине, «Вечерней Москве» рассказал юрист, адвокат, доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России Андрей Некрасов.

Собеседник «ВМ» признался, что не понимает, зачем понадобилось задерживать и допрашивать пенсионера по делу почти 50-летней давности.

— Как ни крути, изнасилование несовершеннолетней — это особо тяжкое преступление, срок давности — 15 лет. Совершенно непонятно, зачем вообще следствие проводится, — сказал Некрасов.

Вместе с тем, продолжил он, в законе существует один термин, от трактовки которого может зависеть исход дела.

— Есть такое понятие — «укрываться от суда и следствия». Иногда следственные органы трактуют этот термин в очень широком смысле слова, подразумевая, что преследуемое лицо не явилось добровольно в органы, а значит, все это время укрывалось от правосудия. Но, как правило, суды с таким толкованием не соглашаются, считая, что никто не обязан идти с повинной. Это работа правоохранителей: установить, разыскать, изобличить и привлечь к ответственности, — подчеркнул юрист.

Он выразил мнение, что у этого дела нет перспективы. Однако, если Следственный комитет будет настаивать на том, что пенсионер сознательно укрывался, может быть, его и настигнет наказание, в том числе связанное с лишением свободы. По словам Некрасова, мужчина в этом случае может пойти под суд по части 4 статьи 131 УК РФ (от 12 до 20 лет тюрьмы).

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