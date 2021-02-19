Росавиация опровергла сообщения о возобновлении чартерных полетов в Египет

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Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в пятницу, 19 февраля.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что с 28 марта возобновится чартерное сообщение между Россией и двумя египетскими городами — Шарм-эш-Шейхом и Хургадой.

— Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта, — передает сообщение ТАСС.

С 27 января по 3 февраля в Египте работу проводил ряд экспертов в области безопасности на воздушном транспорте. Проверялась работа аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Работа аэропортов была приостановлена весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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