Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские власти планируют предоставить авиакомпаниям второй транш субсидий
Фото: moscow-live

Российские власти планируют предоставить авиакомпаниям второй транш субсидий

Кирилл Николаев

Транспорт

Российские власти рассматривают возможность предоставления авиакомпаниям второго транша субсидий на поддержку в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, из всех видов транспорта авиационная отрасль пострадала больше всех из-за пандемии. Пассажирским авиакомпаниям выделяются субсидии. Иванов отметил, что размер первого транша составил 43 миллиарда рублей.

— Сейчас рассматривается вопрос о дальнейших субсидиях, потому что, когда закончится эпидемия или пандемия, вам никто в мире не ответит, включая меня, — цитирует Иванова РИА Новости.

Он добавил, что правительство планирует поддержать Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), предоставив авиакомпаниям субсидии на покупку его самолетов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Аэрофлот» возобновил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

субсидиивластиавиакомпании
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте