Российские власти планируют предоставить авиакомпаниям второй транш субсидий

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Российские власти рассматривают возможность предоставления авиакомпаниям второго транша субсидий на поддержку в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, из всех видов транспорта авиационная отрасль пострадала больше всех из-за пандемии. Пассажирским авиакомпаниям выделяются субсидии. Иванов отметил, что размер первого транша составил 43 миллиарда рублей.

— Сейчас рассматривается вопрос о дальнейших субсидиях, потому что, когда закончится эпидемия или пандемия, вам никто в мире не ответит, включая меня, — цитирует Иванова РИА Новости.

Он добавил, что правительство планирует поддержать Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), предоставив авиакомпаниям субсидии на покупку его самолетов.

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