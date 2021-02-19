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«Космический диктант» для детей от 14 лет пройдет на ВДНХ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

«Космический диктант» для детей от 14 лет пройдет на ВДНХ

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

«Космический диктант» для детей от 14 лет пройдет в центре «Космонавтики и авиации» на ВДНХ. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил президент центра Федор Юрчихин.

Мероприятие состоится перед Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля. «Космический диктант» пройдет в третий раз. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Подробная информация позднее появится на официальном сайте ВДНХ.

В 2020 году «Космический диктант» прошел в онлайн-режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции. Победители получили грамоты и призы, сообщает ТАСС.

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