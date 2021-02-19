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«Москвариум» подготовил бесплатные мастер-классы для гостей к 23 февраля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Москвариум» подготовил бесплатные мастер-классы для гостей к 23 февраля

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с23 Карта всех событий

В «Москвариуме» на ВДНХ состоится праздничная программа для детей во вторник, 23 февраля, в День защитника Отечества. Об этом сообщили на сайте «Москвариума».

Посетителей ждут мастер-классы, познавательные лекции и представления. Все мероприятия будут бесплатными. Они пройдут с соблюдением перчаточно-масочного режима и социальной дистанции.

Кроме того, в рамках праздничной акции 23 февраля военнослужащие смогут посетить экспозицию Аквариума со скидкой в 50 процентов.

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«Москвариум»мастер‑классыДень защитника Отечества
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