«Москвариум» подготовил бесплатные мастер-классы для гостей к 23 февраля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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В «Москвариуме» на ВДНХ состоится праздничная программа для детей во вторник, 23 февраля, в День защитника Отечества. Об этом сообщили на сайте «Москвариума».

Посетителей ждут мастер-классы, познавательные лекции и представления. Все мероприятия будут бесплатными. Они пройдут с соблюдением перчаточно-масочного режима и социальной дистанции.

Кроме того, в рамках праздничной акции 23 февраля военнослужащие смогут посетить экспозицию Аквариума со скидкой в 50 процентов.

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