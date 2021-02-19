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Школьники и студенты колледжей примут участие в патриотической акции
Фото: Алексей Орлов / «Вечерняя Москва»

Школьники и студенты колледжей примут участие в патриотической акции

Марьяна Шевцова

Город

В преддверии 23 Февраля в столице стартовала патриотическая акция «Наш «Боевой листок», участниками которой могут стать школьники и студенты колледжей. Для этого им необходимо написать небольшой очерк о защитниках Родины. Это может быть рассказ о личности, именем которой названа школа; о герое, которому посвящен школьный музей; о родственнике, преданно служившем Отечеству. К тексту необходимо приложить фотографии и документы.

Лучшие работы станут основой для создания на образовательном ресурсе «Вместе о Победе» «Боевых листков» — виртуальных страниц о защитниках Отечества.

Кроме того, к акции могут присоединиться и юные дизайнеры, которым предлагается нарисовать от руки или в графическом редакторе макет «Боевого листка». Авторы лучших проектов получат доступ к обучающему курсу по графическому или веб-дизайну.

Работы необходимо отправить до 10 марта на электронную почту pobeda@mosmetod.ru. Примеры «Боевых листков» опубликованы на сайте «Вместе о Победе». Все участники акции получат сертификаты.

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