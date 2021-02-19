Суд установил, что бывший схимонах Сергий не имеет прав на храм на Урале

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Бывший схимонах Сергий не имеет никаких прав на здание храма в Среднеуральском женском монастыре, удерживаемое его сторонниками. Об этом сообщили в Арбитражном суде Свердловской области.

— Гражданин Романов Н. В. не имеет каких-либо самостоятельных прав ни на земельный участок, ни на сам объект, имущественные правоотношения между данным лицом с какой-либо из сторон, участвующей в деле, отсутствуют, доказательств обратного не представлено, — цитирует документ ТАСС.

Суд установил, что. несмотря на принадлежность Сергия к религиозной организации на момент строительства храма, его нельзя привлечь к делу о признании прав собственности на самовольную постройку.

ПРАВКА «ВМ»

Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

Читайте также: Мосгорсуд оставил под стражей бывшего схимонаха Сергия