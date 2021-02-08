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Мосгорсуд оставил под стражей бывшего схимонаха Сергия
Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего схимонаха Сергия

Кирилл Николаев

Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом в понедельник, 8 февраля, заявили в пресс-службе суда.

Экс-схимонах останется под стражей, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что бывшего схимонаха Сергия перевели в следственный изолятор № 4. Это связано с тем, что СИЗО-4 предназначен в основном для бывших сотрудников правоохранительных органов.

СПРАВКА «ВМ»

Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

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