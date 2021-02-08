Мосгорсуд оставил под стражей бывшего схимонаха Сергия
Мосгорсуд признал законным арест бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом в понедельник, 8 февраля, заявили в пресс-службе суда.
Экс-схимонах останется под стражей, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что бывшего схимонаха Сергия перевели в следственный изолятор № 4. Это связано с тем, что СИЗО-4 предназначен в основном для бывших сотрудников правоохранительных органов.
СПРАВКА «ВМ»
Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».
В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.
Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.
29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».
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