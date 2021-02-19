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Сергей Жуков признался, что закрыл бар из-за пьяных дебошей звезд Comedy Club
Фото: Youtube / Россия 1

Сергей Жуков признался, что закрыл бар из-за пьяных дебошей звезд Comedy Club

Кирилл Николаев

Звезды

Музыкант Сергей Жуков признался, что закрыл бар из-за пьяных дебошей звезд юмористического шоу Comedy Club. Об этом он сообщил в интервью для Youtube-канала Fametime.tv.

Лидер группы «Руки вверх» рассказал, что бар был прибыльным. В него часто заходили резиденты Comedy Club. Среди посетителей, в частности, был юморист Демис Карибидис. Многие комики заставляли персонал обслуживать их в нерабочее время.

— Мы были в четыре утра закрыты, мог позвонить Демис Карибидис и сказать: «Я хочу, откройте мне». И мы ему открывали, он рвал салфетки, кидал пьяный. Что-то грустно ему было, — рассказал Жуков.

Музыкант отметил, что после очередной подобной выходки в бар пришла полиция. Сотрудники правоохранительных органов требовали прекратить устраивать шумные мероприятия в центре Москвы. В результате ресторан пришлось закрыть.

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