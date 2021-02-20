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Финансовый эксперт назвал товары и услуги, которые не стоит брать в кредит
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Финансовый эксперт назвал товары и услуги, которые не стоит брать в кредит

Юлия Курганова

Общество

Покупку товара или услуги в кредит нужно рассматривать с точки зрения экономической целесообразности — не пробьют ли выплаты брешь в личном бюджете. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Он отметил, что следует отказаться от кредита, который нанесет ущерб финансовому состоянию человека и заставит ужать траты до минимума. Например, не нужно брать в долг машину за пять миллионов рублей с ежемесячным платежом в 40 тысяч рублей, если заработная плата не превышает 60 тысяч рублей.

— Ведь получится, что на остальные траты — питание, коммунальные платежи, личные расходы — останется только 20 тысяч рублей. И это при том, что новоприобретенный автомобиль требует трат: бензин, мойка и прочие расходы, — пояснил эксперт.

Он добавил, что, принимая решение, необходимо отталкиваться от ключевых «столпов» кредита — возвратности, срочности и платности. Нельзя брать кредит на последние деньги, в особенности если речь идет о дорогой технике, затратном ремонте или товарах премиум-класса.

Также Ферапонтов сказал, что ежемесячный платеж по кредитным картам также не должен наносить удар по бюджету клиента. Он подчеркнул, что жить, как и пользоваться кредитами, следует по средствам, передает агентство «Прайм».

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