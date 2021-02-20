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Синоптики предупредили москвичей о морозной и снежной погоде 20 февраля
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики предупредили москвичей о морозной и снежной погоде 20 февраля

Юлия Курганова

Город

В субботу, 20 февраля, столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Ожидается переменная облачность, будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 14-12 градусов. В Подмосковье температура ожидается 17-12 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что содержание кислорода в приземном слое воздуха высокое. От резких температурных колебаний и перепадов атмосферного давления чаще всего страдают люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями и дети до 4-5 лет, у них могут отмечаться беспокойство, беспричинные симптомы общего недомогания.

У людей с хроническими бронхо-легочными заболеваниями, а также после перенесенных острых в недавнем прошлом обострений на морозе могут развиваться острые приступы бронхоспазма. Холодный воздух часто становится причиной сосудистых нарушений: не исключен приступ стенокардии, возможно резкое повышение артериального давления, появление сильных головных болей, высока вероятность и переохлаждения на морозе. В этот период необходимо более строго выполнять рекомендованные врачом методы лечения.

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