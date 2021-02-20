Крымский мост заработал в штатном режиме после сильного снегопада

Фото: www.instagram.com/krymsky_bridge / Официальный Instagram-аккаунт Крымского моста

Ограничения для движения легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту, которые были введены 19 февраля из-за непогоды, сняли. Об этом сообщили в пресс-службе управления дорог «Тамань» в субботу, 20 февраля.

— Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 06:00 по московскому времени сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение грузового транспорта возобновлено в 06:30 по Москве, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дорожное покрытие было полностью очищено, на данный момент идет противогололедная обработка. На месте работают 50 единиц дорожной техники. Израсходовано свыше 700 тонн противогололедных материалов. Работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщает ТАСС.

В Крыму и Краснодарском крае прошли обильные снегопады. В пятницу, 18 февраля, из-за снега движение по Крымскому мосту было приостановлено.

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