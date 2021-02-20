Улицу Академика Опарина на юго-западе Москвы реконструируют

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Россия, Москва, улица Академика Опарина Карта всех событий

На юго-западе столицы реконструируют улицу Академика Опарина. Об этом в субботу, 20 февраля, информирует пресс-служба комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы (Москомстройинвест).

Уточняется, что градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории.

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, протяженность участка, который будет реконструирован, составляет 1,2 тысячи метров.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что необходимость реконструкции улицы Академика Опарина связана со строительством новой станции метрополитена «Университет дружбы народов». Расширение дороги с 10 до 14,5 метра поможет увеличить частоту движения наземного городского транспорта и организовать новые маршруты.

Так, в рамках проекта организуют четыре остановочных пункта и разместят светофоры, передает агентство городских новостей «Москва».

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