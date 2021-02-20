Светодиодные лампы установили на 48 станциях МЦД

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

На станциях Московских центральных диаметров (МЦД) обновляют систему освещения. Теперь вместо люминесцентных там устанавливают светодиодные лампы.

Так, новые осветительные приборы потребляют меньше энергии, дольше служат и не требуют специальной утилизации, что делает МЦД экологичной транспортной системой.

По словам главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в Москве необходимо серьезно подходить к вопросам экологии.

— Уже на 48 станциях МЦД люминесцентные лампы заменили на современные светодиоды. И ими оснащается каждая новая и реконструируемая станция. Каждая лампа позволяет экономить в 2,5 раза больше энергии, — цитирует руководителя ведомства официальный портал мэра Москвы.

Светодиоды появились на 48 станциях МЦД. Теперь они освещают платформы, вестибюли и ограничительные линии.

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