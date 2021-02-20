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Светодиодные лампы установили на 48 станциях МЦД
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Светодиодные лампы установили на 48 станциях МЦД

Юлия Ямпольская

Город

На станциях Московских центральных диаметров (МЦД) обновляют систему освещения. Теперь вместо люминесцентных там устанавливают светодиодные лампы.

Так, новые осветительные приборы потребляют меньше энергии, дольше служат и не требуют специальной утилизации, что делает МЦД экологичной транспортной системой.

По словам главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в Москве необходимо серьезно подходить к вопросам экологии.

— Уже на 48 станциях МЦД люминесцентные лампы заменили на современные светодиоды. И ими оснащается каждая новая и реконструируемая станция. Каждая лампа позволяет экономить в 2,5 раза больше энергии, — цитирует руководителя ведомства официальный портал мэра Москвы.

Светодиоды появились на 48 станциях МЦД. Теперь они освещают платформы, вестибюли и ограничительные линии.

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МЦДМоскваосвещение
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