Полторы тысячи волонтеров присоединились к столичной акции «Помощники вакцинации»

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

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В Москве 18 января стартовала акция «Помощники вакцинации», с тех пор добровольцы потратили более 10 тысяч часов на помощь выездным бригадам, которые делают горожанам прививки от коронавируса.

С момента старта к акции присоединились 1,5 тысячи волонтеров. Они помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте, отвечают на их вопросы и поддерживают медиков. Помощь добровольцев все еще необходима в таких центрах, как «Океания», «Саларис», Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский», «Город».

Как отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, волонтеры помогают медработникам организовать процесс вакцинации на общественных локациях.

— Добровольцы выполняют функцию навигации, направляя жителей столицы от входной зоны до точки вакцинации, не забывают напоминать о социальной дистанции. Также ребята информируют посетителей о важных аспектах вакцинации и отвечают на связанные с этим вопросы, — сказала председатель комитета.

Добровольцы работают в две смены, каждая из которых длится по шесть часов. В зависимости от локации на смену выходят от трех до восьми волонтеров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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