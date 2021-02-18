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Около 600 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в столице
Фото: Алексей Орлов / «Вечерняя Москва»

Около 600 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в столице

Юлия Ямпольская

Город

Примерно 600 тысяч горожан сделали прививку от коронавируса в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Ранее глава города рассказал, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19 начинаются в четверг, 18 февраля. По его словам, российская часть международных исследований вакцины пройдет в столице на базе десяти поликлиник.

— Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей, — уточнил Сергей Собянин.

Напомним, что выездные бригады вакцинации от COVID-19 приступили к работе в столице 18 января. Также для москвичей ежедневно с 08:00 до 20:00 открыты 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. Получить вакцину можно и в 59 частных медицинских организациях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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