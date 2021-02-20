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Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока на реальный
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока на реальный

Виктория Родимкина

Общество

Московский городской суд во время выездного заседания в Бабушкинском суде столицы признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше». Об этом сообщил пресс-секретарь суда в субботу, 20 февраля.

При этом суд постановил учесть срок, который был проведен Навальным под домашним арестом. Так, период с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года будет зачтен в срок наказания.

— В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального — без удовлетворения, — зачитал судья текст решения.

Ранее суд постановил приговорить блогера Алексея Навального к 3,5 года колонии общего режима за неявки в инспекцию после получения условного срока по делу «Ив Роше».

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