Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Круглогодичный рынок откроют в столичном районе Вешняки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Круглогодичный рынок откроют в столичном районе Вешняки

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Кетчерская улица, 4 Карта всех событий

В столичном районе Вешняки откроют круглогодичный рынок, который появится напротив дома № 4 на улице Кетчерской. Торговую площадку разместят в некапитальном, но отапливаемом и вентилируемом павильоне.

Рынок будет открыт с 09:00 до 20:00 шесть дней в неделю, кроме понедельника, который является санитарным днем.

Аналогичных круглогодичных рынков открыто уже свыше 40 в разных районах Москвы. Некоторые из них открыли в составе фестивальных площадок, на территории которых зимой работают катки, а летом — фестивальные городки и точки общественного питания. В 2021 году появится еще около 20 рынков.

Кроме того, в период с апреля по декабрь три раза в месяц в столичных районах открыты региональные рынки — на них работают представители отдельных регионов, передает официальный портал мэра Москвы.

Читайте также: Павильон для круглогодичной фермерской ярмарки откроют в Марьиной Роще

ярмаркаМосквапродукты питания
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте