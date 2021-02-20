Круглогодичный рынок откроют в столичном районе Вешняки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Кетчерская улица, 4 Карта всех событий

В столичном районе Вешняки откроют круглогодичный рынок, который появится напротив дома № 4 на улице Кетчерской. Торговую площадку разместят в некапитальном, но отапливаемом и вентилируемом павильоне.

Рынок будет открыт с 09:00 до 20:00 шесть дней в неделю, кроме понедельника, который является санитарным днем.

Аналогичных круглогодичных рынков открыто уже свыше 40 в разных районах Москвы. Некоторые из них открыли в составе фестивальных площадок, на территории которых зимой работают катки, а летом — фестивальные городки и точки общественного питания. В 2021 году появится еще около 20 рынков.

Кроме того, в период с апреля по декабрь три раза в месяц в столичных районах открыты региональные рынки — на них работают представители отдельных регионов, передает официальный портал мэра Москвы.

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