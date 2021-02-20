СМИ: Гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину задержали в Москве

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В Москве задержали генерального директора ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) Надежду Пинигину за «экономические преступления». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в субботу, 20 февраля.

— Задержание прошло в Москве, сейчас Пинигину этапируют в Архангельск, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Надежда Пинигина может быть обвинена в злоупотреблении должностными полномочиями, также ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов. По данным источника, следственные действия велись в нескольких регионах России.

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