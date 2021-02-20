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Тесак XVII века и штык-нож винтовки Arisaka начала ХХ века отреставрировали в Москве
/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Тесак XVII века и штык-нож винтовки Arisaka начала ХХ века отреставрировали в Москве

Юлия Ямпольская

Город
зубавскаяКарта всех событий

Столичные археологи завершили реставрацию тесака XVII века и штык-ножа винтовки Arisaka начала ХХ века. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

Уточняется, что артефакты были найдены на улице Зубовская, а также на территории Воспитательного дома.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, артефакты готовы к передаче в музей. Так, специалисты привели в порядок уникальные находки.

— Железный тесак, которому больше 300 лет, пример распространенного среди крестьян вида боевого оружия. Именно его могли позволить себе необеспеченные слои населения. Кроме того, одно время тесаки состояли на вооружении русской армии, — рассказал руководитель ведомства.

Ранее столичные археологи нашли фрагменты церковных колоколов конца XVIII — начала XIX века.

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