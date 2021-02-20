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Анастасия Костенко предстала перед поклонниками в образе куклы Барби
Фото: Официальный Instagram-аккаунт Анастасии Костенко / @kostenko

Анастасия Костенко предстала перед поклонниками в образе куклы Барби

Анастасия Колоскова

Звезды

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко приняла участие в тематической фотосъемке, представ в образе куклы Барби. Кадрами со съемок она поделилась в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

На видео 26-летняя модель позирует в парике с длинными светлыми волосами, в розовом костюме и с сумочкой в тон.

При этом супруга футболиста спросила у подписчиков, не сменить ли ей цвет волос.

Анастасия Костенко предстала перед поклонниками в образе куклы БарбиФото: Скриншот видео с Instagram

Ранее Анастасия Костенко прокомментировала слухи о своей беременности.

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