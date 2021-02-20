Анастасия Костенко предстала перед поклонниками в образе куклы Барби
Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко приняла участие в тематической фотосъемке, представ в образе куклы Барби. Кадрами со съемок она поделилась в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.
На видео 26-летняя модель позирует в парике с длинными светлыми волосами, в розовом костюме и с сумочкой в тон.
При этом супруга футболиста спросила у подписчиков, не сменить ли ей цвет волос.
Ранее Анастасия Костенко прокомментировала слухи о своей беременности.
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