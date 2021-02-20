ЗАГСы Москвы назвали самые популярные площадки для регистрации брака

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

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В субботу, 20 февраля, в ходе конференции на платформе Clubhouse представитель пресс-службы управления ЗАГС Москвы назвал самые популярные площадки для регистрации брака.

Отмечается, что самым востребованным местом для бракосочетания в столице является особняк Royal. В тройке лидеров также оказались особняк на Волхонке и особняк Спиридонова. В список популярных площадок для регистрации брака попали также стадионы и башни «Москва-Сити».

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы сообщили, что в 2020 году в необычных местах поженились около шести тысяч пар. Это составило около 20 процентов всех торжественных регистраций. Всего в особняках и усадьбах в прошлом году состоялось около двух тысяч торжественных церемоний, сообщает РИА Новости.

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