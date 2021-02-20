Пункты вакцинации будут усиленно работать по выходным в Петербурге

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге заработают в усиленном режиме в выходные. Об этом сообщили «Невские новости».

Уточняется, что соответствующее поручение дал губернатор города Александр Беглов, который отметил, что это в первую очередь удобно для тех, кто работает пять дней в неделю и не может по разным причинам пройти вакцинацию после рабочего дня.

— Я дал поручение, чтобы особенно усилить работу пунктов по субботам и воскресеньям. Потому что те, кто работает, не всегда могут прийти вечером. А в выходные, особенно в праздничные дни, — удобно, — объяснил губернатор.

Помимо этого, Александр Беглов посетил один из таких пунктов, расположенный в поликлинике на Стрельбищенской. Здесь прививку от новой инфекции ежедневно могут получать до 600 человек.

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