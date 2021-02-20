«Готова отдать сердце, лишь бы он был жив»: Вера Сотникова простилась с Андреем Мягковым

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Актриса Вера Сотникова не смогла сдержать эмоций на церемонии прощания с актером Андреем Мягковым.

— Если бы сейчас можно было отдать свое сердце Андрею Мягкову, я бы это сделала, — призналась Сотникова, едва сдерживая слезы.

Актриса рассказала, что Мягков сыграл в ее судьбе одну из главных ролей. В июле 1977 года она поступила на филфак МГУ, но решила попытать счастья в Школе-студии МХАТ. Благодаря поддержке Мягкова Сотникова поступила на курс Олега Ефремова.

— А потом началась жизнь, началось студенчество — очень интересное и трудное. И нам преподавали мастерство актера. И именно благодаря Андрею Васильевичу Мягкову нам еще преподавали мастерство человековедения. Потому что он настолько чистый, настолько благородный, настолько сильный в этом проявлении человек. И он нас так учил жить, — поделилась актриса.

Вера Сотникова не только училась у Андрея Мягкова, но и дважды играла с ним в спектаклях — «Три сестры» и «Дядя Ваня».

Напомним, Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни у себя дома в ночь на 18 февраля. По предварительным данным, причиной стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. В субботу, 20 февраля, актера похоронили на Троекуровском кладбище, передает Пятый канал.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».

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