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«Очень пусто»: Стас Садальский рассказал про похороны Андрея Мягкова
Фото: Youtube / Стас Садальский

«Очень пусто»: Стас Садальский рассказал про похороны Андрея Мягкова

Никита Абрамов

Звезды

В Москве на Троекуровском кладбище в субботу, 20 февраля, состоялось прощание с актером Андреем Мягковым. В числе пришедших проводить его в последний путь был артист Стас Садальский.

— Народу много, в зале аншлаг. Хотя очень пусто… Без него, — поделился Садальский в своем Instagram-аккаунте.

Также он рассказал, что сильно скорбит об уходе легендарного актера из жизни, после которого остались только хорошие воспоминания.

Напомним, Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни у себя дома в ночь на 18 февраля. По предварительным данным, причиной стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. В субботу, 20 февраля, актера похоронили на Троекуровском кладбище, передает Пятый канал.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Среди наиболее известных картин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».

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Станислав Садальскийпрощание с актеромАндрей Мягков
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