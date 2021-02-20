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Дептранс заявил об отсутствии проблем с движением на подъездах к МКАД
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дептранс заявил об отсутствии проблем с движением на подъездах к МКАД

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, МКАД Карта всех событий

Проблем с движением на подъездах к Московской кольцевой автодороге (МКАД) из-за перевода транзита фур свыше 12 тонн на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) не было. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что количество заявок на получение разовых пропусков для грузового транспорта из-за перевода транзита на ЦКАД не увеличилось.

Ранее сообщалось, что на 20 и 21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД. Данная мера сократит транзитные поездки и освободит МКАД, а также другие важные для москвичей и жителей Московской области магистрали. Гражданам станет безопаснее и комфортнее. Для грузовиков, которые едут в Москву и имеют действующий пропуск, ничего не изменится.

Проезд грузовиков больше 12 тонн по МКАД ограничен до 09:00 22 февраля.

Читайте также: Число фур на МКАД снизилось из-за перевода транзита на ЦКАД

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