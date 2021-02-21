Эксперт оценила риск заражения птичьим гриппом при поедании курятины

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Заражение птичьим гриппом вследствие употребления в пищу куриного мяса невозможно. Об этом в субботу, 20 февраля, рассказала ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук Александра Гамбарян.

Эксперт подчеркнула, что для инфицирования «нужно надышаться этим вирусом, который там, в курятнике, поднимается с пылью». При этом поедание курятины, «даже если вы ее сырую съедите», не является фактором риска.

Угрозе заражения птичьим гриппом подвержены только работники птицеферм, которые контактируют с больными животными, уточнила Гамбарян в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о подтверждении первого случая инфицирования человека штаммом H5N8 птичьего гриппа на юге России. Заразились семь сотрудников птицефабрики.

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что если бы ситуация представляла опасность, уже были бы известны подтвержденные случаи передачи от человека к человеку.

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