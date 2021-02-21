Назван симптом COVID, который может свидетельствовать об опасном заболевании
Постоянный кашель, который принято считать симптомом коронавируса, может свидетельствовать о раке легких. Об этом говорится в материале Express со ссылкой на экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Ели кашель не проходит в течение двух-трех недель, то человеку стоит провериться у врача на наличие онкологического заболевания. Медики напомнили р том, что симптомами рака также могут быть боль при дыхании, отдышка, кровохарканье или инфекции грудной клетки. Помимо этого, не стоит упускать из вида необъяснимое ухудшение аппетита, резкую потерю веса и недостаток сил.
По словам врачей, обнаружение рака на ранней стадии может продлить человеку жизнь. Рано диагностированная болезнь увеличивает продолжительность жизни на пять лет по сравнению с ситуацией, когда онкология была обнаружена уже на четвертой стадии заболевания.
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