Ученые оценили перспективы формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В обществе сформируется устойчивый коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли специалисты Медицинского университета в Инсбруке на основе проведенного ими исследования.

Исследование проходило на горнолыжном курорте Ишгиль, который в 2020 году стал одним из эпицентров заражения коронавирусом в Европе. Как оказалось, у 90 процентов участников первого и повторного исследований антитела к COVID-19 сохраняются.

Кроме того, 70 процентов респондентов, которых обследовали ученые на предмет на клеточного иммунитета, все еще имеют клеточную активность.

Исходя из этого, руководитель исследования Вегенер Борена считает весьма высокими шансы на формирование устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщает Euronews.

Ранее ученые из Австралии описали эволюцию иммунитета на протяжении четырех месяцев после инфицирования коронавирусом. Они установили, что несмотря на резкое падение уровня антител в первые несколько месяцев, затем снижение существенно замедляется.

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