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Исследователи оценили скорость исчезновения иммунитета после коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Исследователи оценили скорость исчезновения иммунитета после коронавируса

Ксения Монахова

Здоровье

Ученые из Австралии описали эволюцию иммунитета на протяжении четырех месяцев после инфицирования коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Оказалось, что, несмотря на резкое падение уровня антител в первые несколько месяцев, затем снижение существенно замедляется. Согласно данным, можно сделать вывод, что вакцина против COVID-19 в идеале должна вызывать более сильные реакции антител, чем естественная инфекция.

Так, ученые из Мельбурнского университета совместно с коллегами из Института Кирби, Университета Нового Южного Уэльса и Университета Флиндерса исследовали динамику изменения реакции человеческой иммунной системы, особенно B- и T-клеток, на спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2. Именно он помогает вирусу «клеиться» к клеткам организма и размножаться. Поэтому важно было понять, как именно при повторном заражении нейтрализующие антитела будут реагировать на этот белок. При этом функции разных видов иммунных клеток различны.

Исследователи установили, что на протяжении четырех месяцев наблюдения за пациентами, переболевшими COVID-19, количество В-клеток, распознающих спайковый белок, выросло почти у всех из них, независимо от протекания болезни.

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