Москвичам покажут эскизы работ и архивные снимки Кончаловского на онлайн-выставке

Фото: www.mos.ru

На портале «Музейная Москва онлайн» запустят виртуальную экскурсию «Рисунки и ноты Петра Кончаловского». Экспонаты для экспозиции предоставил Музей М.А. Булгакова, рассказал Сергей Шакрыл, куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий города Москвы.

На онлайн-выставке представят архивные фотографии, вещи и наброски живописца. Кроме того, москвичи смогут увидеть тетради и документы других известных творческих личностей, которые были знакомы с художником. Уточняется, что экспозицию открыли к 145-летию со дня рождения Кончаловского.

— Среди них — снимки графических набросков, эскизов, тетрадей, а также редких нотных изданий, выпущенных в конце XIX века. Когда-то эти предметы находились в мастерской художника, а потом были переданы в музейные фонды. Теперь с ними можно познакомиться онлайн, — рассказал Сергей Шакрыл.

Кончаловский жил и работал в Москве. Его мастерская располагалась в доме 10 на Большой Садовой. Несколько лет назад в доме художника открыли музей и школу живописи.

Посетить выставку можно бесплатно и без предварительной регистрации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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