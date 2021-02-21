За сутки в России выявили 12 742 новых случая коронавируса

Фото: АГН «Москва»

За сутки в России выявлено более 12 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 21 февраля.

Уточняется, что за последние 24 часа в стране зафиксировали 12 742 новых случая COVID-19. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 417 человек, вылечились 16 012 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего заболевших коронавирусом выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Всего за все время пандемии в стране зафиксировано 4 164 726 случаев инфекции, скончались 83 293 человека, а вылечились от коронавируса 3 713 445 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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