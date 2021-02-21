Россиянам рассказали о мерах профилактики птичьего гриппа

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Одной из основных мер профилактики птичьего гриппа H5N8 является отказ от употребления в пищу дикой птицы, сырых яиц и плохо обработанного мяса. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, контролирующие органы уделяют особое внимание новому штамму птичьего гриппа для того, чтобы не допустить распространения инфекции.

— Будут предприняты серьезные противоэпидемические меры, все необходимое для локализации очага для того, чтобы как можно быстрее понять, что это — разновидность нового штамма или новый, уже изученный вариант вируса гриппа, родственный тому, что уже было описано, или это принципиально новый штамм, — рассказал Викулов в эфире телеканала «Мир 24».

Ранее стало известно, что в России подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом птичьего гриппа H5N8. Вирус выявили у семи работников птицефабрики на юге страны, состояние пациентов стабильное. Центр «Вектор» Роспотребнадзора выразил готовность к разработке вакцины от вируса H5N8.

Читайте также: Эксперт оценила риск заражения птичьим гриппом при поедании курятины