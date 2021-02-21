Более 109 миллионов тестов на COVID-19 провели в России

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 109 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию провели в России за все время пандемии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

— На сегодняшний день проведено свыше 109 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 368 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данный момент под наблюдением медиков в России находятся 594 599 человек.

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