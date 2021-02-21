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Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 5-летнего ребенка при пожаре в ТиНАО
Фото: «Вечерняя Москва»

Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 5-летнего ребенка при пожаре в ТиНАО

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Роговское, СНТ Простоквашино Карта всех событий

Столичная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью пятилетнего мальчика при пожаре в ТиНАО. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Пожар произошел утром в воскресенье, 21 февраля, в СНТ «Простоквашино» поселения Роговское. На территории садового товарищества загорелся частный дом и автомобиль.

После тушения пожара спасатели обнаружили тело пятилетнего мальчика. Уточняется, что в момент возгорания ребенок находился в доме без присмотра взрослых.

По данным ведомства, на место происшествия прибыл заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов. Он координирует ситуацию и действия правоохранительных органов. Добавляется, что прокуратура планирует выяснить обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить действия родителей погибшего ребенка.

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