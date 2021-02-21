Открытое горение ликвидировали в частном доме в поселении Роговском
Россия, Москва, поселение Роговское, СНТ Простоквашино Карта всех событий
Открытое горение ликвидировали в частном доме в подмосковном поселении Роговском. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 21 февраля.
Отмечается, что продолжаются поиски одного человека на месте происшествия. По предварительным данным, он находится внутри загоревшегося здания. Также известно об одном пострадавшем в результате пожара.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в СНТ «Простоквашино», где по всей площади загорелись частный дом и автомобиль.
Читайте также: Пожар на складе в Балашихе локализовали на площади 300 квадратных метров