Открытое горение ликвидировали в частном доме в поселении Роговском

Фото: Пресс-служба ГКУ пожарно спасательного центра Москвы

Россия, Москва, поселение Роговское, СНТ Простоквашино Карта всех событий

Открытое горение ликвидировали в частном доме в подмосковном поселении Роговском. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 21 февраля.

Отмечается, что продолжаются поиски одного человека на месте происшествия. По предварительным данным, он находится внутри загоревшегося здания. Также известно об одном пострадавшем в результате пожара.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в СНТ «Простоквашино», где по всей площади загорелись частный дом и автомобиль.

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