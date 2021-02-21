Ребенок погиб при пожаре в СНТ в поселении Роговском
Россия, Москва, поселение Роговское, СНТ Простоквашино Карта всех событий
В результате пожара в подмосковном поселении Роговском погиб ребенок. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Утром в воскресенье, 21 февраля, сообщалось, что частной дом и автомобиль загорелись в СНТ «Простоквашино». Через некоторое время спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
По словам собеседника «ВМ», при пожаре погиб ребенок, также известно, что пострадал один человек.
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