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Ребенок погиб при пожаре в СНТ в поселении Роговском
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ребенок погиб при пожаре в СНТ в поселении Роговском

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Роговское, СНТ Простоквашино Карта всех событий

В результате пожара в подмосковном поселении Роговском погиб ребенок. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Утром в воскресенье, 21 февраля, сообщалось, что частной дом и автомобиль загорелись в СНТ «Простоквашино». Через некоторое время спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

По словам собеседника «ВМ», при пожаре погиб ребенок, также известно, что пострадал один человек.

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