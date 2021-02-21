Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Балашихе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, Автозаводская улица, 30 Карта всех событий

В Балашихе ликвидировали пожар площадью 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Возгорание произошло утром в воскресенье, 21 февраля, на складе по адресу улица Автозаводская, дом 30а. Отмечается, что к 07:37 пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. В 10:55 пожар был потушен, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что пожару в частном доме в подмосковном поселении Роговском присвоили первый уровень сложности. В результате возгорания пострадал один человек.

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