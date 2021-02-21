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Кровля и утеплитель загорелись в строящемся доме в Новой Москве
Фото: АГН «Москва»

Кровля и утеплитель загорелись в строящемся доме в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Сосенское, посёлок Газопровод, СНТ Славянка Карта всех событий

В Новой Москве загорелись утеплитель и кровля строящегося дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 февраля, в СНТ «Славянка». По данным источника, дом находится на стадии строительства.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал, уточнил собеседник «ВМ».

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