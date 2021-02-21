Стоматолог предупредил о влиянии масок на здоровье зубов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал о том, каким образом ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен.

По словам врача, постоянное ношение масок может вызвать сухость во рту из-за низкого притока воздуха. Маска может способствовать развитию кариеса, а также различным болезням десен.

— Поэтому носить ее необходимо, но надо каким-то образом делать перерывы для того, чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта, — цитирует врача «Звезда».

Кроме того, стоматолог рекомендовал в период пандемии чаще полоскать рот и чистить зубы, так как одним из последствий ношения масок может быть неприятный запах изо рта.

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