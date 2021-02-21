Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления британского штамма COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

— Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции, — цитирует пресс-служба руководителя Росздравнадзора Аллу Самойлову.

Уточняется, что данная тест-система показала высокую эффективность результатов. Разработка и вывод на рынок первой российской системы для обнаружения британского штамма коронавирусной инфекции является успехом для отечественных ученых, добавили в пресс-службе.

Напомним, минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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