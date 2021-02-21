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Экспорт московских кондитеров в 2020 году превысил 166 миллионов долларов
Фото: pixabay.com

Экспорт московских кондитеров в 2020 году превысил 166 миллионов долларов

Никита Абрамов

Экономика

За 11 месяцев 2020 года экспорт кондитерских изделий производителей из Москвы превысил 166 миллионов долларов, а это 70 тысяч тонн продукции.

Экспорт сладостей производился в 61 страну мира. Отмечается, что больше всего кондитерские изделия Москвы оказались востребованы в Белоруссии, Казахстане, Монголии и Азербайджане.

Также наблюдается рост спроса в Германии и США.

За рубежом больше всего полюбили шоколад, пастилу, желейные конфеты и леденцы.

Аналитики центра «Моспром» отметили, что следует присмотреться к спросу на кондитерские изделия в странах Персидского залива. Согласно их прогнозам, Садовская Аравия может закупить сладостей из Москвы на 900 тысяч долларов, а ОАЭ на 100 тысяч долларов, сообщается в Telegram-канале «Экономика Москвы».

Читайте также: Подмосковье стало лидером по производству кондитерских изделий и шоколада

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