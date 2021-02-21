Более 359 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки

Фото: rk.gov.ru

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110,74 миллиона случаев. За последние сутки показатель увеличился на 359 тысяч. Число летальных исходов за тот же период возросло на 9 тысяч — до 2,45 миллиона умерших.

Свыше 47 процентов случаев инфицирования за минувшие сутки зафиксировано в Северной и Южной Америке (169 750), на втором месте — Европа (125 239), на третьем — Восточное Средиземноморье (25 479).

Среди отдельных государств первое место по количеству случаев заражения COVID-19 по-прежнему сохраняют за собой Соединенные Штаты (27 702 074). Затем идут Индия (10 991 651), Бразилия (10 081 676), Россия (4 164 726), Великобритания (4 105 679), Франция (3 521 249), Испания (3 121 687), Италия (2 795 796), Турция (2 631 876), Германия (2 386 559), Колумбия (2 217 001) и Аргентина (2 054 681), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

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