Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 359 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки
Фото: rk.gov.ru

Более 359 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110,74 миллиона случаев. За последние сутки показатель увеличился на 359 тысяч. Число летальных исходов за тот же период возросло на 9 тысяч — до 2,45 миллиона умерших.

Свыше 47 процентов случаев инфицирования за минувшие сутки зафиксировано в Северной и Южной Америке (169 750), на втором месте — Европа (125 239), на третьем — Восточное Средиземноморье (25 479).

Среди отдельных государств первое место по количеству случаев заражения COVID-19 по-прежнему сохраняют за собой Соединенные Штаты (27 702 074). Затем идут Индия (10 991 651), Бразилия (10 081 676), Россия (4 164 726), Великобритания (4 105 679), Франция (3 521 249), Испания (3 121 687), Италия (2 795 796), Турция (2 631 876), Германия (2 386 559), Колумбия (2 217 001) и Аргентина (2 054 681), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Главный инфекционист не исключил ношение масок в США в 2022 году

Медицина в мирекоронавирусданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте