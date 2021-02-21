Цех по производству мебели загорелся в Тольятти

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В здании цеха по производству мебели в Тольятти произошел пожар. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщили в региональном МЧС.

Уточняется, что огонь на улице Мичурина распространился на 250 квадратных метров. В ведомстве рассказали, что есть угроза распространения пожара.

Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации возгорания привлекли 72 человека и 24 единицы техники, передает РЕН ТВ.

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